Un hombre identificado como Nicanor Daly Puell Chávez permanece detenido en la comisaría La Pascana (Comas), tras ser acusado de agredir a su expareja y amenazar con asesinarla. Los familiares de la agraviada resultaron heridos al intentar ayudarla. El suceso ocurrió la noche del jueves.

De acuerdo a América Noticias, el hombre de 46 años acudió hasta la vivienda ubicada en la cuadra 6 de la avenida Belaúnde para buscar a su expareja (quien prefirió no brindar su nombre) en presunto estado de ebriedad o bajo los efectos de un estupefaciente. Según los familiares, Puell Chávez pretendía acabar con la vida de la agraviada porque ella no quería retomar la relación.

Detienen a sujeto que agredió y amenazó con matar a su expareja en Comas. (Video: América Noticias)

“Mi hijo salió. Ahí fue la pelea. No sabíamos qué hacer. [¿Él vino preparado con un objeto u arma o lo que ha usado son vidrios que ha roto?] Posiblemente. No vi nada que tenía en la mano. Posiblemente eran los vidrios. No me di cuenta si sacó algo [en referencia al cuchillo]”, contó la madre de la víctima.

Otra familiar de la agraviada, quien prefirió el anonimato, contó que, al llegar al inmueble, el sujeto tenía un cuchillo. “Él tenía el cuchillo. Finalmente forcejearon y se lo quitaron. A él le ha fastidiado que ella no quería tener una relación con él. Vino a asesinar”, afirmó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al inmueble y detuvieron a Puell Chávez, quien se escondió en la cocina. Los familiares resultaron heridos fueron llevados al hospital Sergio Bernales de Comas y tras ser atendidos por los médicos acudieron hasta la comisaría para rendir su manifestación.

Por su parte, el noticiero ATV indicó que Puell Chávez había salido de la cárcel meses atrás luego de cumplir una condena por robo agravado.

Video: César Bueno