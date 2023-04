Una embarazada de 23 años denuncia que fue ultrajada sexualmente por un hombre cuando acudió a una entrevista de trabajo en un inmueble ubicado el jirón Nicolás de Piérola, en el distrito de Comas.

Según contó a América Noticias, ella vio el aviso de trabajo en Facebook y se contactó al número de teléfono de la publicación. Ella fue citada por Jean Carlos Villegas Casas para entrevistarla por un puesto de trabajo como trabajadora del hogar.

“Me cita, me manda esa ubicación. Primero se hace pasar por mujer y de ahí, me dijo que él mismo me iba a dar el trabajo”, indicó.

Embarazada sufre violación

La denunciante señaló que antes de ser ultrajada, el sujeto le ofreció llevarla a una casa para que sea trabajadora del hogar. “No te va a pasar nada, es un trabajo simple. Vas a pasar conmigo y de ahí te vamos a mandar a otro trabajo que vas a ganar harto dinero, no te va a faltar ni a ti, ni a tu esposo ni a nadie, me dijo”, contó.

“Le dije ‘estoy embarazada’ y me dijo ‘no importa, no te preocupes, nada te va a pasar’. Sentí miedo, le dije ‘tengo un poco de miedo’”, añadió.

Pese a la condición de la joven, el sujeto no tuvo reparos en abusar de ella. “Me dio miedo porque era una casa bien desordenada. Me apuntó con una pistola y me dijo que me sacara la ropa”.

Una vez que la embarazada llegó a su casa, le contó todo a su pareja y ambos fueron a la comisaría a denunciar el ataque sexual.

En una rápida acción, la Policía Nacional logró capturar a Jean Carlos Villegas, quien registra denuncias por hurto agravado y violación en 2017

“Tengo miedo por mi familia, me ha dicho que tiene sicarios y pido por mi vida, seguridad para mi familia”, pidió la agraviada.