El ministro del Interior Jorge Montoya y el presidente de Osiptel Rafael Muente Schwarz anunciaron hoy el bloqueo de cien mil equipos móviles con IMEI inválidos para este domingo 30 de agosto. La campaña lleva por nombre #CelularMásCaroDelMundo y, según el cronograma, continuará cada quince días, hasta el 30 de diciembre de este año.

“La Policía Nacional continuará realizando operativos contra el mercado informal de venta de celulares. Asimismo, venimos ejecutando el Plan Fortaleza 2020 en donde las acciones contra bandas criminales y delincuentes comunes permiten la recuperación de estos equipos móviles reportados como robados”, señaló Montoya en el acto donde se presentaron más de dos mil celulares incautados.

Se informó también que dos días antes del reinicio de estas acciones, las empresas operadoras deberán enviar mensajes de texto (SMS) a los usuarios que poseen celulares vinculados a IMEI inválidos, indicándoles que el mismo será bloqueado. De acuerdo con la norma vigente, el bloqueo se aplica solo al equipo y no a la línea telefónica.





La Policía y Osiptel trabajan de manera conjunta para combatir la venta de aparatos de dudosa procedencia. (Foto: Osiptel)





“Exhortamos a la población a no contribuir con este mercado ilegal que muchas veces cuesta vidas inocentes. No compremos celulares que son de procedencia ilegal, no seamos partes de esta cadena del delito. Esa compra puede ser el celular más caro del mundo”, sostuvo el ministro Montoya.

¿Cómo verificar el IMEI?

Osiptel y el Mininter recomiendan a los usuarios adquirir sus equipos celulares en tiendas formales, y verificar antes si el IMEI físico (que aparece en la parte posterior del celular, detrás de la batería o en la ranura del SIM card), coincide con el IMEI lógico (que aparece en la pantalla al digitar *#06#).

De no ser así, se tratará de un IMEI inválido y, en consecuencia, el celular será bloqueado.

Asimismo, con la finalidad de poder verificar si el equipo no ha sido reportado como robado, los usuarios pueden ingresar a la herramienta Consulta IMEI: http://www.osiptel.gob.pe/sistemas/sigem.html.

Estadísticas que preocupan

Según informaron las autoridades, en febrero de este año se registraron aproximadamente 5.175 robos de celulares al día. Con el inicio del estado de emergencia y el cumplimiento del aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, los números se redujeron para luego volver a crecer.

En abril se produjeron 978 robos al día, en mayo 1.433, en junio 1.947 y en julio 2.355, es decir los casos se incrementaron tras el término del aislamiento social.

Por ello, en cumplimiento del nuevo Reglamento del Decreto Legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Terminales Móviles para la Seguridad, Osiptel reiniciará los bloqueos de equipos con IMEI inválidos (código de 15 dígitos que no se encuentra registrado por la asociación que agrupa a operadores y proveedores móviles de todo el mundo).

En los últimos meses las comisarías han recibido aproximadamente 800 denuncias por robo de celulares, número inferior a las solicitudes de bloqueo de celulares. “Por esta razón, instamos a la ciudadanía a denunciar estos delitos en las comisarías de todo el país”, señaló Osiptel en un comunicado.

El dato

Entre enero de 2019 y febrero de 2020, Osiptel solicitó a las empresas operadoras el bloqueo de 12′079.201 celulares con IMEI inválidos. En marzo se suspendieron estos pedidos debido a la cuarentena y estado de emergencia.





