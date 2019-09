Dos conductores se salvaron de morir tras estrellarse con un montículo de tierra que dejó el reciente derrumbe en la Costa Verde, en Magdalena. Además, testigos indicaron que ambos estaban haciendo “piques”.

Poco después de las 2 de la madrugada de ayer, un auto Volkswagen de placa F8A-607 y un Audi de placa F9M-234 fueron captados por cámaras cuando recorrían a excesiva velocidad el Circuito de Playas, a la altura de la bajada Sucre, en sentido de sur a norte.

De acuerdo con las imágenes, Rodrigo Zimic Torres (21) y José Luis Salas Cuadros (32), conductores del Volkswagen y del Audi, respectivamente, atravesaron la barrera que señala el desvío del último derrumbe e incluso sobrepasaron la malla de seguridad durante el “pique”.

Fueron los dos únicos vehículos que recorrían esa vía prohibida, pues las otras unidades respetaron la variante. El resultado: impactaron contra el montículo de tierra y, tras dar vueltas de campana, terminaron volcados.

RÁPIDOS.

Pese a que los vehículos terminaron con las llantas arriba, los conductores salieron por sus propios medios y no sufrieron heridas de consideración. "Han venido de Chorrillos con dirección al Callao. Todo hace indicar que iban a excesiva velocidad”, dijo un bombero.

Después de ser atendidos en una clínica, Zimic y Salas acudieron a la comisaría de Magdalena. A la salida, el joven de 21 años aseguró que “solo iba a 80 km/h”.

Salas indicó que tanto él como el otro conductor, al que no conocía, no estaban haciendo “piques”. “Hemos tenido el mismo accidente por la negligencia de las autoridades, que no han puesto barreras. Solo hay una malla verde que en la noche no se ve. Además, estaba lloviendo”, dijo.