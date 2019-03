La conmovedora acción que hizo el escolar baleado por su amigo antes de morir (VIDEO)

La madre del escolar de 16 años que murió de un balazo que disparó su compañero dentro del colegio Trilce de Villa El Salvador, contó lo que hizo su hijo antes de fallecer.

En medio del velatorio, la destrozada madre reveló que su hijo pensó en ella hasta el último minuto de su vida.

"Me llamó una compañera de mi hijo, porque mi hijo le dijo que me llamara. Mi hijo ya no podía hablar", contó la madre entre lágrimas.

Hoy se sabe que el joven era muy cariñoso con su madre y hasta le dedicaba todos su goles. Además, quería ser chef y hasta tenía planeado dónde estudiar.

Ahora la madre exige justicia por la muerte de su hijo e indica que denunciará penalmente al padre del menor que llevó el arma a su colegio. En tanto los compañeros de aula señalaron que se trató de un accidente.

