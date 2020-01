Lo que iba a ser un día inolvidable para los enamorados P.A.Y y A.F.G se convirtió en una amarga experiencia. La noche del 16 de junio ambos se dirigían a celebrar su cuarto aniversario de enamorados. Mientras caminaban por el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde, en el distrito limeño de Comas, fueron interceptados por tres sujetos, quienes descendieron de un auto toyota destartalado. “Nos agarraron por el cuello. Nos metieron al auto, donde nos quitaron las tarjetas y celulares. Nos ataron las manos. Estábamos aterrorizados. Aún llevamos terapia psicológica para olvidar lo ocurrido”, narró una de las víctimas.

Los familiares recibieron la llamada de los secuestradores de la pareja, quienes pedían S/ 25 mil por dejarlos libres.

La Policía siguió los pasos de los delincuentes y logró la libertad de las víctimas, frustrando así el pago de la fuerte cantidad. Esta es una de las escenas de inseguridad ciudadana que se repite en el territorio peruano.

Entre enero y noviembre del 2019, la Policía Nacional ha recibido 712 denuncias de secuestros en todo el país. Es decir, al menos 64 secuestros, en sus diversas modalidades, ocurren al día en el Perú. En tanto, en ese mismo periodo, se han registrado 253 denuncias de tentativa de secuestro y 128 plagios al paso.

En el 2018 se reportaron 857 denuncias de secuestros y 244 tentativas. Lima metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias de secuestros con 185 casos.

Los secuestros “express”, o “secuestros al paso”, tal como el narrado al inicio de esta nota, son los que vienen incrementándose año tras año. Por ejemplo, en el 2018 hubo en el departamento de Lima 42 denuncias y en los primeros 11 meses del 2019 se registraron 55.

Más casos

Tenga cuidado con quien se relaciona en redes sociales o con la información que proporciona cuando se ganan su confianza. G.A.R.M (25), un joven empresario, conoció a su pareja a través del aplicativo Grindr y, tras dos semanas de chatear decidieron conocerse. En agosto de este año, ellos se vieron en un bar de Miraflores y, tras salir del local, su acompañante, junto a otros tres sujetos, lo redujeron, lo subieron a un taxi y lo llevaron a una casa donde lo tuvieron privado de su libertad durante un día.

En ese tiempo, la víctima fue golpeada por los hampones quienes le exigían que brinde las claves de sus tarjetas bancarias. Luego de obtenerlas fueron a diferentes cajeros y retiraron 5 mil soles. No contentos con eso, llamaron por teléfono a los familiares para exigirles 10 mil soles a cambio de la liberación del próspero empresario.

Bajo esta modalidad, otras cuatro personas fueron privadas de su libertad por la misma banda criminal que se apoderó, en total, de S/ 70 mil soles de sus víctimas. Los primeros días de julio del 2019, se detuvo en Ecuador a uno de los integrantes de dicha banda criminal. Se trataba de Andrés Medardo Morán Neira (33), quien junto a otros dos sujetos, operaba en dicho país bajo la misma modalidad. A su última víctima lo privaron de su libertad y, tras amenazarlo con un cuchillo le robaron 2 mil dólares de sus cuentas bancarias.

Agentes Antisecuestros de la Dirincri aún buscan a “La roca” quien, según la Policía, fugó del país para refugiarse en Chile. Para los detectives, él sería el cabecilla de dicha banda criminal.

Recomendaciones

Para evitar ser víctima de los secuestradores, la Policía aconseja no portar diversas tarjetas de crédito. No comentar en lugares públicos actividades relacionadas con su hogar, familia, trabajo o negocio. No anunciar la salida de su hogar (paseo, cine, reuniones). No permita que el taxista se desvíe de la ruta que usted le indicó, si insiste en su propósito, trate de llamar la atención en presencia de público. No aborde combi o colectivos ocupados solo por varones o que tengan pocos pasajeros. No camine por calles de poco tránsito.

