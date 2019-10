La adolescente J.A.T.H. (15) fue hallada muerta en un acantilado de la Costa Verde, en el distrito de Magdalena, tras ser reportada como desaparecida por sus padres.

A la altura de la playa Marbella, el cadáver fue encontrado todavía con su buzo de colegio. En ese momento se sospechó que la menor podría haber caído o ser empujada al acantilado.

El hermano de la adolescente rompió su silencio y ante las cámaras de América TV, reveló un importante detalle que ocurrió días antes de la muerte.

“En el transcurso de la tarde la hemos estado esperando a la hora de salida pero no salía (...) no llegó al colegio, no fue al instituto ni al colegio”, contó el menor.

Según este joven, él logró ver al enamorado de su hermana en el colegio, quien negó haberla visto.

“(Me dijo) ‘pero tu hermana me sale escribiendo que está perdida por la Costa Verde’, y le digo ¿por qué no me has avisado a la hora que te han escrito?’ Se quedó callado”, contó el hermano de la víctima.

Y es que según el hermano de la adolescente, días antes de la desaparición su hermana confesó que estaba embarazada.

“El día miércoles mi hermana le sale diciendo a su enamorado que estaba gestando, pero para esto sus familiares del chico vienen para conversar con mi mamá. Viene el señor, vienen sus hermanas y el chico. Han estado conversando y discutiendo”, explicó.