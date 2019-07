Crece robo de celulares en las calles y el 87% de agraviados no denuncia el hecho | INFOGRAFÍA

Son los objetos más codiciados por la delincuencia gracias al millonario negocio del mercado negro. Los delincuentes hacen de todo para arrebatarlos, en segundos, de las manos de sus dueños. El deseo que tiene el hampa por este equipo tecnológico puede, en el mejor de los casos, no dejar ninguna huella en la víctima o, en el peor, acabar con su vida.

De acuerdo con el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), al que OJO tuvo acceso, en 2018 se registraron 3430 denuncias por robo de celulares en el territorio nacional (ver infografía).

De este total, Lima ostenta el primer puesto de las regiones con el mayor número de denuncias: 1676 (46.76%). Le siguen Callao (395), Lambayeque (392), La Libertad (331), Piura (176) e Ica (103).

En lo que va del año, entre enero y junio, ya se han registrado 1256 robos de estos equipos de comunicación en el país. Una vez más, la región Lima lidera el ranking con 500 denuncias. Completan la lista las regiones de La Libertad (169), Lambayeque (152), Piura (105) y Callao (103).

Al detalle. Según el reporte, en Lima Metropolitana se registraron 1500 robos, en 2018 (ver infografía). San Martín de Porres encabeza la lista con 178 denuncias. Le siguen San Juan de Lurigancho (150), Villa María del Triunfo (143), Los Olivos (106), Cercado de Lima (105), Surco (94), Pueblo Libre (81) y Ate (62).

En los primeros seis meses de este año, el ranking ha variado un poco. Surco encabeza la lista con 73 denuncias, seguido de Barranco (52), Comas (37), San Juan de Miraflores (31), Pueblo Libre (25) y Los Olivos (21).

Según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, el 87% de casos de robo de celulares no se denuncian en las comisarías. De acuerdo con dicha estimación, en el territorio nacional se producirían al año 17,150 robos de estos equipos electrónicos.

Desbloqueos. Osiptel maneja un cronograma para bloquear los celulares con el IMEI inválido (código de 15 dígitos que identifica al aparato en el mundo). Sin embargo, la delincuencia le “saca la vuelta” a esta medida. Tras ser robados, los equipos son llevados al mercado informal, para alterar su IMEI. Expertos activan los que han sido bloqueados por los operadores.

OJO investigó hasta seis casos de limeños cuyos celulares fueron bloqueados por las operadoras por tener IMEI no válido, pero que inmediatamente volvieron a funcionar. ¿Cómo así? Este “trabajo”, de acuerdo con el testimonio de los entrevistados, se realiza en cualquier puesto de la capital donde se ofrecen servicios técnicos o arreglo de celulares. El precio por este desbloqueo oscila entre los S/10 y S/20. “Osiptel me envió un mensaje a mi celular pidiendo que me acerque a la agencia a verificar mi número. Por falta de tiempo, no fui. A los días, mi línea fue bloqueada. Fui al servicio técnico cercano y me reactivaron la línea en menos de 10 minutos. Solo me cobraron S/10”, afirmó un entrevistado en su testimonio recolectado por este diario.

Las inmediaciones de Santa Luzmila (Comas), MegaPlaza (Independencia), Polvos Azules y Las Malvinas (Cercado de Lima) albergan a estos “maestros del desbloqueo”.

“Se requiere una mayor colaboración de las operadoras telefónicas. Si por alguna razón el IMEI bloqueado está en funcionamiento, le corresponde a la operadora reportarlo de inmediato”, señaló Valdés a OJO.

CIFRA:

5.4 millones de celulares con código IMEI inválido es la cifra que el Osiptel busca dar de baja, mediante un cronograma de bloqueo.

OJO ALGO MÁS: