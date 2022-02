Cada día más peruanos son víctimas de suplantación de identidad, pues los delincuentes recurren a todos los recursos ilegales para apropiarse de información personal de sus víctimas y generarles así grandes pérdidas económicas.

Milagros, docente y madre de dos hijos, denunció que en noviembre último le robaron S/3 mil de su cuenta bancaria del Banco de la Nación, después de que delincuentes suplantaran su identidad.

Para ello, los hampones trazaron todo un plan: anularon su línea, para así dejarla sin señal, y aprovecharon ese valioso tiempo, para comprar un nuevo chip con su número. “En ese momento me desesperé, me llené de impotencia, quería llamar, no tenía cobertura, no tenía llamadas”, narró.

En conversación con OJO Augusto Trelles, otra víctima de suplantación, señaló que una operadora móvil le vendió un chip con su número personal sin autorización a un desconocido. Él nunca había solicitado el servicio y se enteró, días después, de ello por un email que llegó a su bandeja de correo. Luego, se percata que había sido despojado de más de S/20 mil de sus cuentas bancarias. Los delincuentes, además de usurpar su identidad y poder sacar así un chip ilegal, consiguieron realizar una serie de transacciones desde sus tarjetas de crédito.

“Esta transacción no contó con el control biométrico, ni firma, ni presentación de DNI. Yo me doy cuenta recién revisando mi correos spam”, acotó.

DENUNCIAS

En el 2021, los casos más investigados en cuanto a delitos cibernéticos fueron los relacionados a suplantación de identidad. Los ciberdelincuentes recurren al email masivo, las redes sociales, sitios web falsos y mensajes de texto. De igual manera, este delito también va en alza, a través de la apropiación ilegal de un chip de telefonía móvil, tal como en las historias contadas líneas arriba.

En cuanto al delito de suplantación de identidad, en todo el 2021, las investigaciones se triplicaron, pues de 250 en el año previo pasaron a 780 casos en el país, de acuerdo a las denuncias registradas en el sistema policial.

Con los perfiles suplantados en redes sociales o apropiándose de líneas telefónicas, los criminales engañan, con una serie de modalidades (ver infografía), a los amigos, los familiares y hasta a las instituciones bancarias.

Las denuncias por este delito han sido puestas en su mayoría por hombres (60%) y en un 40% por mujeres.

EVITE SER VÍCTIMA DE LOS SUPLANTADORES

- Poner atención si, de forma sorpresiva, su celular se queda sin señal. Llame de inmediato a su operador.

- Evite brindar sus datos personales por mensaje de texto, correo, llamadas a desconocidos. Desconfíe siempre.

- Utilice sistemas de seguridad y claves de acceso seguras en la computadora y no compartirlas.

- Solicite, de forma periódica, a las empresas crediticias un informe detallado de sus finanzas.

- Destruya documentación, tanto física como virtual, que tenga información personal que sea innecesaria.