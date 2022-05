Este domingo 1 de mayo de 2022, el programa “Domingo al día” difundió el testimonio de Waldir Serrano Huamán, 31 años, quien confesó haber asesinado a su pareja, identificada como Kelly O.B. (31), en la ciudad de Cusco.

Entre lágrimas, los hermanos de la enfermera pidieron justifica. Ellos contaron que Kelly estaba estudiando para ser contadora pública y participaba en varios campeonatos de fútbol.

“Era la mejor hermana que hemos tenido y nos sentimos orgullosos de haber tenido a ella como hermana. Era cariñosa con mis papás, lo que más quería en esta vida era a mis padres, a sus hermanos, a sus sobrinos”, dijo uno de los hermanos de la víctima.

A continuación, la escalofriante confesión del sujeto que mató a su pareja, pasó 24 horas con el cadáver y luego lo ocultó en una maleta.

Asesino: Ella no me avisaba, no me contestaba el teléfono cuando la llamaba. Eso es lo que ella... la empezaba a insultar y en una de esas la agarré y ya. Nada más se cayó y botó espuma por la boca.

¿Por qué la has matado?

Asesino: Porque el día sábado ella ha salido a tomar, regresó a las horas de 10 a 11 de la noche. Ahí empezaron a tomar con sus amigos.

¿Ha venido a tu cuarto con unos amigos ella?

Asesino: Sí.

¿Cómo la mataste?

Asesino: Así la agarré y se cayó al piso.

¿La has dejado en el suelo, muerta?

Asesino: Sí.

¿Y tú te pusiste a dormir?

Asesino: No.

Cuidándola no más te has quedado, ¿sentado?

Asesino: Sí, he estado.

O sea, tú la has matado en la madrugada de sábado para domingo y todo el domingo has estado medito en la casa viendo a tu pareja muerta

Asesino: Sí.

