Tres delincuentes asaltan banco frente a Hospital de la Policía de la avenida Brasil (VÍDEO)

Hace solo instantes, tres delincuentes abordo de dos motos asaltaron el banco Scotiabank que se encuentra al frente del Hospital de la Policía, en la cuadra 25 de la avenida Brasil.

Uno de los testigos, que iba a realizar una transacción en dicho centro financiero, salió por un momento cuando de pronto estos sujetos ingresaron al banco.

"Salí y me he demorado 2 o 3 minutos, y me dicen 'oye, están robando el banco'. Llamé al 105, fueron tres delincuentes en dos motos. En una había dos y en la última moto, había uno. Al parecer, agredieron al vigilante, y se habrán demorado como 15 minutos", relató para los medios.

Hasta el momento, no se sabe a cuanto asciende el monto que los asaltante se habrían llevado.

