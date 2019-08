Delincuentes roban en casa, mientras perro los recibe con cariño | FOTOS

Ante la mirada del perro de la casa que les movía la cola, delincuentes robaron mercadería destinada para una librería en el distrito de en San Juan de Lurigancho.

Tres hombres y dos mujeres entraron y rebuscaron en los cuartos mientras la familia dormía.

No fue hasta oír los gritos de una de las propietarias, quien los sorprendió, que escaparon en un auto. Las víctimas no descartan que los rateros pudieran usar llaves de antiguos inquilinos para entrar y que uno participara en el robo, porque el can de la casa actuó como si los conociera.

Los hampones se llevaron dinero en efectivo, un televisor y hasta ropa de uno de los propietarios y sus menores hijos.