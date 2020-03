Un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, es acusado de grabar las partes íntimas de varias mujeres, usando la cámara de su celular, la cual estaba escondida en una bolsa negra.

Las imágenes fueron difundidas en el programa “Tengo algo que decirte” de Latina. “El tipo está allí con su celular que legraba debajo de la falda”, advierte la mujer que hace la denuncia, al descubrir a este sujeto grabando a su víctima.

El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero alrededor del mediodía en un mercado de San Martín de Porres.

Al verse descubierto, el sujeto huye del lugar, fue retenido por unos segundos, pero luego logra escapar.

“Seguimos evidenciando lo que ocurre todos los días en nuestro país. Ya no estamos seguras en este país. Tenemos que describirlo de esta manera, como mujeres no estamos seguras en este país. Como madre me da miedo, ¿qué va a pasar si mi hija se encuentra con un sujeto como este? Esto es la realidad”, comentó, indignada, Lady Guillén.

San Martin de Porres

VIDEO RECOMENDADO

Shirley Arica sobre su trabajo de ‘striper’

Shirley Arica sobre su trabajo de 'striper'

TE PUEDE INTERESAR