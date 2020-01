Agentes policiales capturaron a un sujeto identificado como Christian Contreras Axara de 25 años, quien es acusado por una adolescente de 16 años de chantajearla sexualmente con el objetivo de tener intimidad.

“Me dijo que me iba a ‘hackear’ mi pagina de Facebook y me dijo que todo lo que tengo lo iba a publicar, y que si no tenía intimidad con él, iba a publicar todo”, indica la menor.

Ante este hecho, la menor atinó a contarle a su madre y en conjunto con la policía, citaron al sujeto para poder proceder a la captura correspondiente

La adolescente habría pactado un encuentro en el distrito de San Juan de Lurigancho, y posteriormente el sujeto fue debidamente capturado.

Contreras Axara aceptó todo los cargos de los que se le imputa. Asimismo cuenta con antecedentes por hurto y estafa.