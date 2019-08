pmelendez@grupoepensa.pe

Los dos estudiantes que maltrataron a su profesora, como muestra un video difundido en las redes sociales, solo tuvieron que acudir al psicólogo del plantel en el Callao.

Así lo informó la directora de la I.E. Dora Mayer, Percida Gómez, quien explicó que no se puede suspender o expulsar a los alumnos, por disposición del Ministerio de Educación.

“Al enterarnos del caso, reunimos a los estudiantes con el tutor policial y les hicimos ver la gravedad de los hechos. Luego, recibieron apoyo psicológico y terapia, porque entendemos que fue un acto de impulsividad”, dijo la funcionaria.

Gómez aseguró que es un caso aislado y que no se han reportado hechos similares, lo que fue confirmado por las madres que estaban afuera del colegio.

El exministro de Educación Idel Vexler recomendó que busquen sanciones proporcionales y recuperadoras.

Madre teme por su hija, quien grabó a compañeros

Magaly Murrieta, madre de la alumna que grabó el incidente, ocurrido el 31 de mayo pasado, informó que su hija siente temor de que sus compañeros cometan bullying con ella por la difusión del video.

“Mi hija no ha querido venir al colegio por temor. Cuando entregó el video, la dirección firmó un documento comprometiéndose a no hacerlo público, pero eso no ha sucedido”, declaró.