Aunque Anali del Pilar Luna Tavera (37) insiste en que estuvo embarazada y fue secuestrada el martes 19 de octubre en San Juan de Lurigancho, la PNP ya determinó que se trató de un autosecuestro. Asimismo, se difundieron las llamadas que los supuestos secuestradores tuvieron con la pareja de Anali.

Y es que tras el supuesto secuestro, los “secuestradores” llamaron al colombiano Nicolás Urrutia, la pareja de Anali Luna, quien trabaja como prestamista. Desde otro país, el hombre mostró su angustia ante el presunto secuestro de Anali y de su bebé.

A continuación, el audio que Domingo al Día difundió entre los “secuestradores” y la pareja de Anali Luna.

Secuestrador: “Yo estoy perdiendo mucho tiempo, estoy perdiendo plata e inversión. Escúchame, yo voy a reter a la mujer hasta mañana, compadre, hasta mañana, no te voy a dar más tiempo”.

Nicolás Urrutia: “Yo esa plata no la tengo, Dios mío bendito, hermano, ¿a dónde la consigo, mi rey, a dónde? Dígame”.

Secuestrador: “A mí esa criatura me está enfermando, está enfermando a las personas que lo cuidan, se están enfermando”.

Nicolás Urrutia: “Pero ¿por qué le van a hacer algo si no tiene la culpa?”.

Secuestrador: “La mujer también está que llora. Tú mañana, mira, las 4 de la tarde no me das los 40 mil, ya no hablamos más”.

Nicolás Urrutia: “Hermano, pero por favor, se lo suplico (...) Yo esa plata no la tengo, Dios mío bendito, hermano, ¿a dónde la consigo, mi rey, a dónde? Dígame”.

La pareja de Anali Luna no fue el único en derramar lágrimas por esta situación. La madre de la mujer, antes de conocerse que se trató de un autosecuestro, lloró frente a cámaras.

“Que no la dejen así, que la busquen a mi bebé, a mi nietita, que la encuentren (...) Nosotros no tenemos plata, ¿por qué hicieron eso?”, preguntó.

Fuente: América Televisión

