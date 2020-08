Edmundo Amao Sayas de 36 años de edad, a quien le han puesto como nombre el ‘Loco de ácido’, fue detenido a la salida de la estación Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima tras la denuncia de varias mujeres.

El sujeto arrojaba ácido a las mujeres en las estaciones del Metropolitano con la ayuda de una botella de aseptil rojo. Por ello, es importante analizar su perfil psicológico.

De acuerdo al psiquiatra, Martín Nizama, Edmundo Amao Sayas no tiene ningún trastorno mental, sino que sería un psicópata, por lo que realizaba un acto de morbo-psicopático.

Al ser Edmundo Amao Sayas una persona psicópata, no tiene capacidad de auto-culpa y sus actos los hacen con perversidad y mienten. Además, tiene falta de valores, falta de remordimiento, actúa por impulso y maldad.

Macabra confesión.

Tras ser detenido, el ‘Loco de ácido’ dijo que lo hacía como juego. “Lo he iniciado como un juego y no me daba cuenta del daño que hacía”, narró.

Este padre de familia, de aspecto tímido, laboraba en un taller de bisutería, en Surco, arreglando y confeccionando aretes, collares y pulseras.

El perfil psicológico del ‘Loco de ácido’: Habría atacado a más de 20 mujeres-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Mario Irivarren deja mal parada a Sheyla Rojas

Mario Irivarren deja mal parada a Sheyla Rojas-OJO

TE PUEDE INTERESAR