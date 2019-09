El peruano Jafet Caleb Torrico Jara, uno de los dos hombres descuartizados en un hostal de San Martín de Porres, al parecer se había rodeado de amistades venezolanas en los últimos meses.

El noticiero de ATV reveló en una nota el extenso mensaje que le dejó una venezolana en su cuenta de Facebook tras sus asesinato. En este, la joven revelaba la amistad que había con el occiso desde que se conocieron. Incluso Jafet Caleb Torrico la habría querido enamorar, aunque ella siempre lo vio como su amigo.

“Siempre estabas enamorándome, pero siempre te vi como un buen amigo (...) me dijiste que tú te querías hacer cargo de mis bebés y te dijo que yo me venía a Colombia y me diste muchos consejos y me dijistes muchas cosas lindas. Yo que te conozco estoy segura que te dejaste llevar por el otro venezolano”, se lee en el mensaje.

Además, en un segundo mensaje, la joven venezolana comparó a Jafet Caleb Torrico Jara con otros peruanos. “Buen amigo, siempre te recordaré. De tí aprendí que no todos los peruanos son iguales porque fuiste muy grande, especial conmigo”.

Jafet Caleb Torrico Jara al igual que el venezolano Rubén Matamoros Delgado (22) fue descuartizado y luego sus restos fueron hallados en diferentes zonas en San Martín de Porres y El Rímac.