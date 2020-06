La Policía estableció que el sicario venezolano Richard Yeison Fuentes Vásquez (20), acusado de asesinar a su compatriota Jhonelin Daniela Vasquez Hernández, conocida como “la china”, quien fue hallada muerta en los Pantanos de Villa en Chorrillos en el mes de febrero, también está implicado en la muerte de otro compatriota suyo, Yohander José Benitez Martínez. El cadáver de esta llanero fue encontrado con un balazo en la cabeza, a la altura del Km. 42 de la Carretera Panamericana Sur, en Punta Negra.

Este presunto delincuente también habría participado en varios asaltos bajo la modalidad del “raqueteo” y entre sus víctimas figuran un empresario peruano y una ciudadana venezolana, a quienes los despojaron de 10 mil dólares ocurrido el pasado 2 de marzo, en el distrito de San Isidro.

No obstante, agentes de la Brigada Especializada de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera, a cargo del coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, no descarta la implicancia de este extranjero en los últimos asesinatos por encargo perpetrados en el cono sur y norte de Lima, y el cobro de préstamos bajo la modalidad del “gota a gota”, pues en el inmueble donde fue intervenido, se hallaron boletas a nombre de la seudo empresa “presta fácil”. No obstante, se halló el arma que Richard Yeison habría utilizado para ultimar a “la china”.

Además se hallaron dos motocicletas lineales, que Richard Yeison y sus presuntos cómplices habrían usado para perpetrar actividades ilícitas en la capital.

Las pesquisas realizadas por el personal de la unidad especializada Contra la Criminalidad Extranjera, determinaron que los cinco venezolanos Fred Jesús Jímenez Gamez (26), Anthony Deiker Cedeño Linares (20), Keiver Viquender Gómez Morales (25), detenidos junto a Richard Yeison Fuentes Vásquez (20) el pasado 24 de mayo en un una casa en Ancón, denominada el “Búnker del terror”, ya habían sido detenidos el 12 de enero en un hostal de Puenta Negra. No obstante 12 de los detenidos dieron positivo para restos de disparos.

Como se recuerda, 68 ciudadanos de distintas nacionalidades fueron detenidos cuando participaban de una fiesta en la que había alcohol, motocicletas, armas de fuego, drogas sintéticas y otras sustancias ilícitas en pleno estado de emergencia. No obstante, se conoció que 21 de ellos dieron positivo a la prueba de la COVID-19.