Escolar de 15 años murió luego de hacer Educación Física en el colegio │VIDEO

Un menor de 15 años falleció luego de que hiciera los ejercicios de Educación Física en su colegio. Joel era alumno del colegio Isabel Chimpun Ocllo de San Martín de Porres y murió la tarde del martes.

La familia indicó que el menor sufría de un soplo al corazón, aunque nunca presentaron el certificado médico a la institución educativa.

"Mi hijo le dijo la profesora que no podía hacer física. Mi hijo me dijo que si no lo hacía, la profesora le iba a poner cero", contó el padre del alumno.

La directora del colegio, por su parte, dijo que no tenía conocimiento del mal que padecía el estudiante. "La Fiscalía ha tomado el caso y hará el informe correspondiente. No puedo dar detalles", indicó.

La Ugel 02 lamentó el fallecimiento y que investigará las causas del deceso del menos.