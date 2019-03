Las palabras del escolar que disparó a compañero: "estoy arrepentido"

La tragedia suscitada el último martes en el Colegio Trilce, en Villa El Salvador, donde un escolar disparó de manera fortuita el arma de fuego de su padre acabando con la vida de uno de sus compañeros y dejando a otro herido, ha destruido a dos familias.

La mañana de ayer, mientras se definía la situación legal de D.V.R. (15), la familia de J.S.H. (16), víctima mortal de este accidente, velaba sus restos y recordaba con tristeza los sueños de un adolescente que empezaba a vivir y que quedaron truncos por un balazo.

Quería ser futbolista. J.S.H. (16) jugaba fútbol desde los cuatro años. Era un deportista empedernido. Junto a su hermano mayor, practicaban el deporte en las lozas deportivas cercanas a su casa.

El jovencito tenía claro que era el deporte de sus sueños, por lo que siempre practicaba en academias especiales.

“Este año decidió dejar (la academia) para poder terminar bien su quinto año de secundaria. El último equipo en el que jugó fue Deportivo Lima Sur”, contó la señora Raquel Huamanchumo, madre de la víctima.

El menor admiraba mucho al delantero argentino Lionel Messi y a los connacionales Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Era un niño excelente, que no tenía problemas con nadie, con buenas calificaciones”, comentaba entre sollozos la dolida madre, quien además narró el drama que fue enterarse de la muerte de su niño.

No le avisaron

Al promediar las 10 de la mañana del martes, la señora Raquel recibió la llamada telefónica de una de las compañeras del menor, quien totalmente nerviosa le decía que vaya al colegio, pues su hijo había sufrido un accidente.

“En ningún momento me dijo que era un tema de bala”, recalcó doña Raquel.

Como era de esperarse, dejó su negocio y salió corriendo a ver a su consentido. Sin embargo, cuando llegó al plantel encontró un caos: padres de familia lloraban, buscando saber qué había pasado con los estudiantes.

Según señaló la comerciante, ningún profesor salió a comunicarle sobre la situación de los escolares.

Al poco rato, se enteró de que su hijo había sido llevado a un hospital, pero cuando llegó al nosocomio vio que trasladaban a su menor hijo al hospital de Emergencia Villa El Salvador.

“En ese lugar, no tenían las herramientas para atenderlo; por lo que lo estaban trasladando a otro nosocomio (...). Cuando yo llegué y subí a la ambulancia, mi hijo ya no reaccionaba; lo estaban reanimando”, recordó la dolida madre.

Horas más tarde, doña Raquel supo que, en plena clase de Economía, uno de los estudiantes había sacado un arma de fuego para mostrársela a sus compañeros y, en ese lapso, según versión policial, se le escapó un tiro que impactó en el brazo de derecho de J.S.H., salió y terminó rozándole la pierna izquierda al menor de iniciales A.P.G. (16).

Pese a que la Policía informó que el adolescente D.V.R. disparó una vez, la madre de J.S.H. asegura que fueron cuatro disparos. Agregó que demandará al colegio y al padre del menor que acabó con la vida de su hijo.

Se arrepiente

Haber disparado accidentalmente contra sus compañeros ha dejado a D.V.R. (15) en estado vulnerable, según informó su abogado, Walter Ayala.

“No ha dejado de llorar desde el día en que ocurrieron los hechos. Está asustado”, aseveró.

La defensa relató que el jovencito cogió el arma que su padre guardaba en un canguro, en un cajón de su clóset. Asimismo, el menor le confesó al letrado estar sumamente arrepentido por lo ocurrido. “Me siento culpable y estoy arrepentido de haber llevado el arma al colegio”, contó el letrado.

El menor también le dijo: “le comenté a mi mejor amigo que mi padre tenía una pistola y él quiso que se la muestre, por eso es que la llevé (al colegio)”, contó Ayala, quien recalcó que el menor sufre por la muerte de su mejor amigo.

Asimismo, A.P.G., el adolescente que quedó herido, confirmó ante UCI Noticias que D.V.R. ya les había comentado que su padre tenía la pistola.

“Yo en ese momento no le creí; dije: ‘¿Quién va a traer un arma?’ Pero la llegó a traer. Yo le dije que no la traiga y no me hizo caso (...). Como es medio descuidado, manipulando el arma en la clase de Economía, jugando, disparó (...). Es una buena persona, pero a veces es un poco descuidado”, indicó el escolar cuando estuvo internado en el hospital de Villa El Salvador.

Por otro lado, hasta el cierre de esta edición, se esperaba la llegada del padre de familia del infractor. Se supo que este es un empresario dedicado al comercio de catering y que estaba de viaje, en provincia, cuando ocurrió la desgracia. El hombre podría ser denunciado por el delito de homicidio culposo.

HAY MÁS...