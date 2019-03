Escolar herido de bala revela conversación con su compañero: "le dije que no traiga el arma"

Tras la tragedia ocurrida en el colegio Trilce de Villa El Salvador el último martes, se han difundido las declaraciones del escolar que quedó herido de bala durante el incidente.

Poco después del disparo que dejó a un escolar muerto, el adolescente reveló a UCI Noticias que el compañero que llevó el arma al colegio ya les había comentado que su padre tenía la pistola con varias balas.

En broma, el menor le respondió "véndeme una".

"¿Qué tal si traigo el arma?", le respondió el joven.

"Yo en ese momento no le creí, dije 'quién va a traer un arma'. Pero la llegó a traer, yo le dije que no traiga y no me hizo caso", contó el escolar.

El adolescente también narró cómo su compañero disparó el arma accidentalmente: "Como es medio descuidado, manipulando el arma en la clase de economía, jugando, ya pues, disparó".

"Es una buena persona, pero a veces es un poco descuidado", indicó el menor.

En otro momento, el joven dijo que el tutor del salón no sabía que su compañero había llevado un arma: "No sabe (el profesor), ni creo que sabe que ha agarrado el arma".

Asimismo, explicó que en el colegio Trilce no les revisaron la mochila: "No revisan porque hay confianza, porque cómo un alumno va a traer un arma"

