César Hinostroza presenta recurso de súplica para evitar extradición (VIDEO)

El ex juez supremo César Hinostroza presentó un recurso de súplica para no ser extraditado de España al Perú.

Según Canal N, el abogado de Hinostroza, Guillermo Ruiz Blay, realizó el pedido que fue presentado por el procurador de tribunales de España, Nuño Blanco Rodríguez.

En el documento se argumenta que César Hinostroza no fue acusado por el presunto delito de organización criminal por la Audiencia Nacional de España.

Recordemos que la justicia española no incluyó el delito de organización criminal en la extradición de Hinostroza al señalar que el Congreso de la República solo había acusado al ex juez supremo de este delito y no a los otros miembros de la presunta organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

