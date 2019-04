Sujeto intentó matar a su novia, ahora aparece su esposa y lo defiende: "se acuchilló sola"

Todas las excusas intentó dar Giancarlos Junior Acosta Rojas para evitar ser detenido por el intento de feminicidio en agravio de su pareja, Génesis del Rosario Aúncar Manrique.

Tras el ataque, el agresor denunció que Génesis Aúncar fue víctima de un robo, por lo que fue herida con arma blanca por un grupo de delincuentes.

Sin embargo, el sujeto fue detenido por la Policía en el Cercado de Lima y deberá enfrentar la investigación por acuchillar en el abdomen a su pareja tras una discusión en un hostal. La Fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva en su contra.

La joven, por su parte, fue trasladada al hospital Arzobispo Loayza, donde se viene recuperando.

Esposa aparece

Tras el pedido de prisión preventiva apareció la esposa de Giancarlos Acosta, identificada como Ana Castro. La mujer pidió a la víctima que no denuncie porque, según ella, su esposo le dijo que la joven se acuchilló ella misma en el hostal y que él estaba por terminar la relación.

"Me llama y me dice 'Ana, pasó un accidente, la chica se acuchilló sola. No sé Ana, yo quería terminar con esta relación ya'", dijo la mujer a América Noticias.

"Mi marido no ha hecho nada, él es inocente, tú sabes muy bien que él tiene tres hijas, suéltalo, te lo pido por favor", señaló entre lágrimas.

Según esta mujer, su esposo mantiene a sus tres hijas y una de ellas necesita una terapia: "Yo lo necesito porque una de mis hijas tiene una terapia de acá a un mes, te lo pido Génesis por favor, suéltalo, él no te ha hecho nada".

HAY MÁS...