​Esposo de reportera denunciado por agresión también la acusa de maltrato

La reportera de ATV, Jacqueline Martínez, denunció ayer que su esposo y padre de sus hijas, Emilio Díaz Chávez, la maltrató físicamente en más de una ocasión.

"Siempre se ha mostrado como un tipo bonachón y apacible...pero es porque no conocen la furia de sus manos, ni el odio en sus palabras. No puede calmar su ansiedad. Situación que trato de maquillar con una sonrisa día a día, por el bien de mis hijas. El maquillaje, una vez más, camuflará la hinchazón de mi rostro. Esta vez, no me quedé de brazos cruzados y registrar una agresión mutua, no describe la realidad de las cosas ni otorgará justicia. Sé lo que se viene, pero la verdad, estoy cansada para responder ataques", escribió ella para callar lo que estaba sucediendo en su hogar.

Luego, se conoció que Jacqueline Martínez denunció a Emilio Díaz por violencia física.

La verdad de Emilio Díaz.

El también periodista Emilio Díaz salió al frente para defenderse de las acusaciones.

Él confesó que su esposa le era infiel con un periodista casado y que la esposa del hombre lo sabía también.

"Ella mantiene una relación extraconyugal con un periodista casado, con familia, a quien yo pedí se alejara de nuestras vidas. La esposa de este periodista también lo hizo. Él dijo que se alejaría, ella también. Ninguno cumplió", escribió.

"Ella hablaba con el "otro" en nuestra cama, intercambiaba mensajes de textos, audios y videos amorosos. Yo cerraba los ojos. Cuando le reclamaba ella explotaba, me agredía, sí, me cuesta decirlo, me avergüenzo. Clavaba sus uñas en mi cuerpo, recibía bofetadas, puñetes, rodillazos, en más de una oportunidad tiró mi ropa por la ventana. Soporté y también reaccioné a sus ataques, soy humano. Lo admito. Me arrepiento", agregó.

Emilio Díaz también pidió perdón a Jacqueline Martínez por todo el daños que ambos se han hecho.