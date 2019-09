Un nuevo crimen ocurrió en el distrito de Independencia. Una joven madre y estudiante de contabilidad fue asesinada por su pareja.

La víctima, identificada como Joanna Da Silva Valles (20) fue estrangulada por Christopher Mejía, cuando ella quiso volver a su ciudad natal, Loreto, pues solo había llegado a Lima por unos días.

El hermano de la víctima contó lo que el sujeto le confesó: “Lo que sabemos es que el sujeto la mató, la estranguló. Yo hablé con él y me dijo que estaban discutiendo y se le pasó la mano”.

Ocurrido lo sucedido, la joven estudiante fue llevada de emergencia al hospital Cayetano Heredia, pero solo se confirmó su muerte. Además, de acuerdo al certificado de necropsia, ella murió por asfixia mecánica por estrangulación.

“Yo no he visto a mi hermana, pero el policía que hizo el parte me dijo que tenía la cara morada y huellas en el cuello”, agregó el hermano de Joanna.

Ahora el asesino se encuentra detenido en la Depincri de Independencia para las investigaciones del caso. En tanto, familiares de la víctima piden justicia.