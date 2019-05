​Ex reina de belleza denunció de agresión y violación a su expareja (VIDEO)

Una ex reina de belleza ha denunciado a su expareja de haberla agredido y violado sexualmente. El hecho ocurrió el último fin de semana en Huaura.

La ex Miss Huaura 2015, Karla Anaya Ríos (20), ha denunciado haber sido golpeada por su expareja identificada como Jhonny Torres Briceño en el interior de un hotel.

"Él me empezó a llamar y no le contesté...", sostuvo Karla Anaya, quien asegura haberse encontrado en una discoteca en compañía de sus amigas hasta donde este fue a buscarla: "Él va cerca de las 6:30, no sé cómo logró entrar, se acerca al box en el que estábamos (...) y como es pequeño, se acerca y me llama, y me habla al oído y me dice que me vaya con él porque iba a acabar muy mal, es por eso que yo accedí", declaró en un video publicado en la página de Facebook 'Prensa al Día'.

Tras esto, ambos ingresaron al hostal que se encuentra al costado de la discoteca de donde la sacó: "Entramos al cuarto y él prende la tele y sube todo el volumen como para que nadie escuche, me tira una cachetada y me caigo a la cama (...) no podía defenderme", sostuvo la mujer entre lágrimas asegurando que le tiene miedo a su agresor.

Después de ello, Karla Anaya Ríos ha denunciado que fue violada por el sujeto quien la habría dejado inconsciente.

Este es el testimonio de la ex Miss Huaura 2015 Karla Anaya Ríos

