Eyvi Ágreda: su asesino busca no ser sentenciado por feminicidio (VIDEO)

Carlos Hualpa, el asesino de Eyvi Ágreda, buscará cambiar la tipificación del delito que cometió para pasar menos años en la cárcel.

La defensa legal del sujeto trabaja para que no sea sentenciado por feminicidio argumentando que Hualpa "solo quiso desfigurar" y no matar a Eyvi Ágreda. Además, aseguran que el asesino no acosaba a la joven.

Según el abogado de Eyvi Ágreda, Julio Rodríguez, la pena que busca Hualpa es de 12 años y no los 33 que recibiría por feminicidio.

"La pena que ha pedido el Ministerio Público es una pena de 33 años, el estándar que permite el código penal es un máximo de 35. Con la implementación que él estaría planteando, estaría tratando que la pena que se le imponga es una pena de 12 años en concurso con las lesiones imprudentes que él dice que ha producido una pena que no superaría los 15 años", explicó el abogado a Latina.

Sí es feminicidio

Sin embargo, Rodríguez manifestó que sí existió la intención de matar a la joven: "Se le roció toda la cantidad de combustible de la cabeza hacia abajo, lo que evidenció claramente quemaduras en un 66% del cuerpo. Con este grado de quemaduras y la calidad de afectación, no existe ninguna posibilidad que pueda interpretarse que el comportamiento del sujeto, totalmente planificado, totalmente estructurado, lo único que buscaba era matar".

En ese sentido, la defensa de Eyvi Agreda señala que el cambio de tipificación sería "imposible".

La Primera Sala Penal para Procesos con reos en cárcel de la Corte de Lima decidirán el futuro de Carlos Hualpa el próximo 28 de mayo, tras escuchar su defensa.

