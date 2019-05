Facebook: Hombre ebrio suplica a policía que lo arreste porque no quiere ir con su esposa │VIDEO

Un video se ha hecho viral en Facebook. Se trata de un hombre, en evidente estado de ebriedad, que discute con un policía y le pide que "por favor" lo detenga y se lo lleve a la comisaría. El sujeto en mención se niega a acompañar a su pareja a su casa, según registra la grabación.

El efectivo le reclama al sujeto porque supuestamente golpeó a su esposa en la vía pública, a lo que el sujeto lo niega tajantemente. Aunque el video no registra la supuesta agresión, la mujer no deja de llorar frente al policía.

"Cómo es la política del Perú. A mi me agreden, a mi me ofenden y yo tengo que ir a cana (...) Con tal que me alejen (de ella), métame en cana, prisión preventiva", dijo el intervenido, mostrando su manos para que lo enmarroquen.

El video tiene más de 3 millones de reproducciones en Facebook. Se desconoce la ubicación del hecho y la fecha.

MIRA EL VIDEO:

HAY MÁS...