​Facebook: mujer defiende a su esposo policía que la habría agredido porque se perjudicará "económicamente" (VIDEO)

Un usuario de Facebook ha denunciado a través de la red social a un policía que habría agredido a su pareja en el interior de una cochera. Lo que indignó al joven fue la negativa de la mujer quien incluso defendió al presunto agresor.

En las imágenes publicadas en la red social del joven se puede ver al presunto agresor vistiendo el uniforme de la PNP, y detalla que este efectivo policial trabajaría en la comisaría PNP de la Dirove, en Barrios Altos, en el distrito del Cercado de Lima.

La denuncia la hizo José Pérez a través de su Facebook donde narra así la presunta agresión: "Hoy 17 de marzo, hace 20 min, veo que un policía de La Dirove estaba golpeando a su mujer... hasta ahí, estaba en duda si meterme o no, él es policía, no sabía si tenía revólver, yo en sayonaras, él en botas de acero... yo tenía las de perder", y tras ello agregó: "Pero cuando veo que la comienza a arrastrar, y entra a mi cochera... es donde decido meterme. Entre mentadas de madre, empujones y demás, el tipo reacciona y se aleja cobardemente. Obviamente todo esto no está filmado porque yo estaba solo. Lo que me sorprende, es la actitud de 'su mujer', que al defenderla me dijo: 'No me está golpeando'", se lee.

En los videos publicados en Facebook se puede ver que el joven intenta ayudar a la mujer pero esta le pide que deje de grabar: "No lo filme, es mi esposo", y después de ello la mujer dice que no lo haga porque "Me vas a perjudicar a mí económicamente".

Después de ello el joven dice que el policía la estuvo agrediendo físicamente, lo que la mujer niega: "No me está pegando".

