SMP: Aseguran que falta dinero para pagar más serenos

Ante la creciente inseguridad, se necesita que las autoridades estén más unidas que nunca, pero esto no parece estar sucediendo para desgracia de los ciudadanos. El gerente municipal de San Martín de Porres, Julio de la Rosa, se quejó de que el serenazgo de su distrito está conformado solo por 250 agentes, porque no puede contratar más debido a que la Municipalidad de Lima no les permite aumentar los arbitrios municipales.

El funcionario informó que esta negativa se presenta pese a que su distrito viene siendo terriblemente afectado por la delincuencia, que escapa del estado de emergencia del Callao y cada día afecta a un mayor número de sus vecinos.

“Podríamos aumentar la dotación, pero la Municipalidad de Lima, a la hora de ratificar los arbitrios, no quiere que se suban en más del 5%. Además, nos afecta la alta tasa de morosidad en estos temas”, precisó a los medios.

PELIGROSIDAD

Julio De La Rosa destacó que al menos 8 de cada 10 de sus vecinos fue asaltado alguna vez o siente miedo por la creciente inseguridad.

El gerente precisó que las zonas más peligrosas están en la frontera con el Callao, la avenida Perú, donde casi todos los negocios fueron asaltados hasta en dos oportunidades, Condevilla, Zarumilla, Piñonate, Fiori, Chuquitanta y Sol del Naranjal. “Solo tenemos un policía por cada 3 mil 500 habitantes”, reclamó.

