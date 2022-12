En plena campaña por fiestas de fin de año, una familia decidió cerrar todos sus negocios en San Juan de Miraflores por temor a ser atacados por extorsionadores. Desde hace dos semanas viven una pesadilla de la cual no tienen cuando despertar debido a que los hampones les exigen dinero a cambio de dejarlos trabajar.

“Primero se acercaban motos lineales en las noches, pero como aquí hay varios negocios pensábamos que eran clientes. Luego empezaron a llamarme y me hablaban y me colgaban”, contó la agraviada a Latina.

Según el matinal, los delincuentes comenzaron a hacerle un reglaje a cada integrante de la familia. “Nosotros sabemos todo de ti, sabemos que tienes dos hijos, tienes tu esposo, tienes a tu madre sola, a tus hermanas. Nosotros solo queremos que cooperes con nosotros, queremos solamente un único pago. No me dijeron el precio, pero me dijeron que son del Tren de Aragua, de Venezuela”, es el tipo de mensajes que reciben los agraviados.

Esta no es la primera vez que la familia de comerciantes recibe amenazas. “Ya nos han extorsionado el año pasado. Nos han mandado una hoja con balines que decía mi nombre y que nos van a matar. Yo también voy a cerrar este negocio porque no puedo vivir así”, comentó otra integrante afectada.

Por temor a que coloquen una bomba o granada casera que atente contra su negocio y sus vidas, los afectados decidieron cerrar varios de sus negocios como un salón de eventos y una casa de apuestas deportivas.

Ellos han denunciado las extorsiones en la comisaría de Pamplona y esperan la intervención de la Policía pues no pueden trabajar bajo amenazas.