Feminicidios suman 50 este año con joven asesinada por su expareja en su propio cuarto

A Estephanny Flores Mendoza, de 20 años, le apagaron la vida en la flor de su juventud. El hombre que dijo amarla y hacía alarde de ese sentimiento entre amigos y familiares la asesinó porque no soportó que ella lo dejara, debido a sus constantes maltratos.

La mañana del sábado, la joven fue estrangulada por José Luis Falcón Gutiérrez, su expareja, diez años mayor que ella. El sujeto aprovechó la ausencia de los padres de Estephanny e ingresó a su vivienda, en el asentamiento humano 28 de Julio, en Los Olivos. Irrumpió en su habitación y la estranguló.

Luego del crimen, metió el cuerpo en un costal e intentó llevárselo, pero no pudo. “Dejó a mi prima debajo de su propia cama y se fue sin que nadie lo viera”, contó Nelly Salinas, prima de la víctima. Esta joven se convirtió en la víctima de feminicidio número 50, en lo que va del año en nuestro país.

(FOTO) 37 denuncias por maltrato y violencia física existen hasta el día de hoy solo en El Callao

Confesión

La noche anterior, Estephanny fue a una fiesta y retornó a las 10 del mañana del sábado. Sus padres, Crisanto Flores y Carmen Mendoza, salieron temprano de la casa y la dejaron a punto de acostarse. Al retornar, no podían imaginar que, bajo el mismo techo, estaba el cadáver de su hija.

“Me pareció extraño que volviera a salir. Quizá salió por la puerta de su cuarto, pero dijo que estaba cansada”, recordó su madre.

No supieron nada de su hija hasta la mañana de ayer, cuando José Luis llegó hasta la comisaría de Sol de Oro acompañado de un abogado para confesar su crimen.

Según sus familiares, Estephanny mantuvo una relación violenta durante casi cuatro años con José Luis. A pesar de los ataques a los que era sometida, siempre se reconciliaban. Ambos eran confeccionistas y, durante su relación, formaron una empresa llamada Amapola.

En febrero de este año, ella decidió poner fin a su relación. El 23 de marzo, angustiado por no lograr que Estephanny regresara a su lado, José Luis le pidió que fuera hasta el cuarto que él alquilaba y, tras ver su negativa de volver, la atacó a puñetazos e intentó estrangularla.

(FOTO) Hace tres semanas lo había denunciad por maltrato físico pero juzgado aún sigue calificando su caso

Demora mortal

La joven denunció la agresión en la comisaría de Sol de Oro, donde se pidió inmediatamente la medida de protección a su favor.

Lamentablemente, este pedido de auxilio de una víctima, para no morir en manos de un hombre que la maltrataba constantemente, recién fue registrado el 9 de abril. Diecisiete días después y pese al riesgo de un crimen, en aquel entonces, el Juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer aún no lo atiende.

Estephanny no pudo seguir esperando. El pedido para protegerla de su verdugo “sigue en calificación”. “Ya es muy tarde para Estephanny”, denunció la Defensoría del Pueblo, que pidió la máxima sanción para los responsables de la demora y un castigo ejemplar al feminicida.

Su familia dijo que la responsabilidad no solo recae en José Luis Falcón, sino también en esas autoridades que no hicieron su trabajo de proteger a esta mujer, así como no han protegido a las mujeres víctimas de feminicidio de una larga lista.

(FOTO) El asesino aprovechó que los padres de la joven no estaban para ingresar a su vivienda

