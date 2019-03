Fiscal llamó a padre de asesinada para que le de los datos de cómo la hallaron (VIDEO)

El señor Leoncio Chávez es el hombre que no dudó, ni un minuto, en desistir en la búsqueda de su hija, Karina Chávez, a quien encontró, lamentablemente sin vida, luego de un año de intensa búsqueda.

El padre de familia dio con el cadáver de su hija en la ciudad de Pisco. Hasta dicha ciudad viajó con el fin de recuperar el cuerpo de Karina Chávez, la última víctima de feminicidio.

Lo inaudito de este caso es que el señor Leoncio Chávez denunció que la fiscal que ve el caso de su hija lo llamó para darle el pésame y para que le de la información de cómo encontró el cadáver.

“Vengo a la Fiscalía donde la doctora Cuba y ella me dice: “señor tranquilícese, las cosas van a salir bien, yo te aseguro que a tu hija la vas a encontrar viva”. Pasaba el tiempo y yo desesperado seguía buscando y nunca la pude encontrar a mi hija, pero ella siempre me decía que yo tenga paciencia, pero la paciencia ya no es que espere mucho tiempo”, relató.





(FOTO) Karina Chávez junto a su mami

“Ahora sí, que a mi hija ya la encontré muerta, ahora sí me llama para que me diga la doctora: “señor ¿cómo está?, buenos días, mi sentido pésame y condolencias, quiero saber en qué condiciones se encontró a su hija y yo le dije: “ahora sí me llamas para darte yo la información””, agregó.

El padre de familia se mostró mortificado con el accionar de la fiscal Cuba: “A ella no le interesó mi caso, por eso no quiero que estas personas, que están en estas instituciones, yo pienso que no son madres, no tienen hijos porque no tienen corazón. A lo que yo he llegado, a encontrar a mi hija muerta, no es justo, pido justicia por favor, en el país hay mucha violencia”.

Cabe señalar que la doctora Cuba pertenece a la 6ta Fiscalía.

Sobre el asesino de su hija, Leoncio Chávez afirmó que ahora, que ya encontró a su hija, le den pena de muerte al asesino: “ahora pido justicia para que lo encuentren a este desgraciado, necesito que lo atrapen lo más pronto posible. No pido cadena perpetua, pido pena de muerte”.





