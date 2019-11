Inspectores de la Subgerencia de Tránsito de la Municipalidad de Surco realizaron varias intervenciones en la avenida Tomás Marsano; sin embargo, un hecho causó sorpresa a los trabajadores ediles.

Todo empezó cuando encontraron a un ciudadano manejando taxi sin licencia. Al verse rodeado por el personal edil, se puso a llorar desconsoladamente. Ellos lo calmaron diciendo que no había cometido un delito pero sí una falta.

“Cálmate, es una falta, no has cometido un delito (...) Voy a subir a tu unidad, ¿ya? Simplemente has cometido una falta, vamos papá, no has matado nadie”; le dijo el trabajador.

De otro lado, intervinieron a una couster en la cuadra 46 de la avenida Tomás Marsano. Su conductor escapó por una auxiliar pero finalmente fue detenido por el personal de la comuna surcana.

Los inspectores abordaron la unidad y le quitaron la llave para ser remolcado por la grúa. No había cobrador. El único ocupante carecía de los documentos necesarios para ofrecer el servicio de transporte público.

El sujeto en su defensa dijo que lo hacía por necesidad y para darle de comer a sus hijos. “De igual forma, procedimos a intervenirlo”, indicó Richard Vargas, inspector de Tránsito de surco.