Flor Ramírez Ayala, fiscalizadora de la Municipalidad de Comas, denuncia que desconocidos atacaron a balazos su vivienda ubicada en la cuadra 10 del Jr. Lima la madrugada de este lunes.

“Hemos estado durmiendo en la casa. Ha sido al promediar entre la 1:30 y 2 de la mañana. (Yo creo que se ha producido el ataque) por el trabajo que venimos haciendo desde el 1 de enero direccionado por nuestro alcalde. Hemos estado interviniendo varios establecimientos de piscina, juegos recreacionales acá en el distrito de Comas. Yo asumo que es por ese tema. Esta es una casa familiar, no soy la única que vive aquí. Es la casa de mis abuelos. Asumo que es por ese tema”, detalló en diálogo a América Noticias.

Descartó que el ataque a su casa se debe al tema de pago de arbitrios, sino por la fiscalización que se ha hecho a piscinas y centros recreativos en Comas.

Atacan casa de fiscalizadora de Comas

“Es porque de repente se ha encontrado faltas de salubridad o temas que son subsanables. Las medidas han sido provisionales. Siempre hay insultos, amenazas. Son varios lugares los que se han intervenido, los cuales se han clausurado provisionalmente”.

Asimismo, Ramírez Ayala aseguró que nunca ha tenido problemas con nadie. “Anteriormente no he sido amenazada. Me causa temor por mí y mi familia. Nunca (hemos tenido este tipo de ataques). Tengo bastante temor y tengo ganas de renunciar y dar un paso al costado. Que esto sirva para que de repente el ministro del Interior nos brinde más apoyo, más seguridad porque acá sí necesitamos seguridad, cámaras, presencia policial”, pidió.