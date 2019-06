Futbolista del Sport Huancayo es detenido y acusado de violación | VIDEO

El jugador de fútbol de la primera división del Sport Huancayo, Luis Enrique Campos Mendiola de 18 años, fue detenido tras ser acusado por violación sexual.

Una joven hizo la denuncia y el futbolsita fue detenido la madrugada del domingo. Según la presunta víctima, el hecho se habría producido en la casa de un amigo del futbolista.

La joven denunciante contó que el futbolista del Sport Huancayo la interceptó a la salida de una discoteca.

"Llegamos a la casa de su amigo y le pregunto que hacemos ahí. Me dice que necesitaba sacar dinero y que me embarcaría en otro taxi. De ahí me hace subir a su habitación", contó la muchacha.

A pesar que la joven trató de defenderse, no pudo hacer nada y terminó con algunas lesiones en el cuerpo. Además relató que la botó de su casa una vez que se concretó el acto.