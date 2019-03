Futoblista nigeriano llegó para jugar con Sport Boys, pero termina siendo delincuente (VIDEO)

Okolie Chukwuroo, futbolista nigeriano fue contratado por Sport Boys en 2010, pero nueve años después fue detenido por la policía tras cometer actos vandálicos.

Una terrible lesión lo alejó de las canchas y entró al mundo de la delincuencia robando en las calles de Lima y Arequipa.

Denunció al club del Callao por no hacerse cargo de la recuperación física y que la necesidad lo llevó a delinquir. Hoy en día enfrenta una posible deportación a Nigeria que está alejado por durante 9 años.

El 2 de marzo fue detenido por la policía por asalto a un taxista en Miraflores y en diciembre de 2017 le arrebató un celular a un taxista en Arequipa.

(FOTO) Okolie Chukwuroo

“Yo no soy un delincuente, nunca he sido, de verdad (…) por favor yo quiero que me deporten a Nigeria te lo ruego por favor, te lo ruego”, declaró Okolie Chukwuroo.

