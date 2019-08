Gato alerta a niño que estaba durmiendo y logran sobrevivir a incendio en Los Olivos

Un niño de 11 años y su gato, que le salvó la vida, salieron ilesos del incendio de su casa de Los Olivos.

El menor dormía la mañana de ayer cuando, poco antes de las 10 de la mañana, una humareda lo sorprendió en su cuarto.

Sus padres no estaban en ese momento en el departamento que alquilan, en la cuadra cuatro de la avenida Naranjal, y solo lo acompañaba un gato.

“Mi hijo ha estado durmiendo y el gato lo ha despertado. Cuando él se despertó, encontró todo lleno de humo y lo único que ha hecho es tratar de sacar a su gato”, contó Guillermo Silva Rivera

(FOTO) Familia perdió ahorros de 2 mil soles.

Fue un inquilino, con la ayuda de los bomberos, quien rescató al menor y lo puso a buen recaudo. La mascota del menor también fue rescatada.

Los bomberos controlaron el incendio al poco tiempo.

Guillermo Silva refirió que el fuego consumió todos sus electrodomésticos y muebles, así como los 2 mil soles que guardaba debajo de su colchón.

“Yo trabajo para la Municipalidad de Lima. Pido apoyo al alcalde (Jorge Muñoz), pues me he quedado en la calle y no tenemos dónde dormir”, exclamó Silva.

Serenos de la Municipalidad de Los Olivos acudieron al lugar del siniestro para brindar apoyo a los damnificados.