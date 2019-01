Habla el hombre acusado de ser el presunto extorsionador del alcalde George Forsyth (VIDEO)

Elmos Ramos, sindicado como el presunto extorsionador del alcalde de La Victoria, George Forsyth, habló tras ser liberado.

"Sustenta que frente a frente lo he amenazado a él, después que he amenazado a su esposa y que luego he ido a la municipalidad, pero las instalaciones tienen cámaras, que muestren las pruebas", dijo Elmos Ramos ya libre.

Elmos Ramos encabeza el Gremio Resocializador de La Victoria y Alrededores y anota que no es la primera vez en que es sindicado de realizar actos ilícitos y niega estar vinculado con las mafias que tienen cometido el distrito.

Además, reconoció que en los 90 estuvo estuvo detenido por actos de terrorismo del que señala que fue absuelvo. De igual modo tiene otros dos procesos por delitos comunes.

