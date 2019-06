Hablan dos de las escolares atropelladas por profesora en Miraflores | VIDEO

Dos de las escolares atropelladas por la profesora Leonor Soledad Velásquez Gonzales, fuera del I.E. Juana Alarco de Dammert en Miraflores, dieron su testimonio tras salvarse de milagro.

Una de las escolares contó que la situación fue tan rápida que ni se dio cuenta. Ella terminó volando y cayendo cerca a una tienda.

"Cuando abrí los ojos, habían un montón de personas que me ayudaban. Pasó tan rápido que no ni me dí cuenta. No escuché ningún freno, nada", dijo la adolescente, quien sintió el impacto por la parte izquierda de su cuerpo.

Una segunda escolar contó que estaba esperando a una sexto compañera para festejar su cumpleaños, ya que es su último año en el colegio. "El carro me pasó por encima, obviamente hemos estado prácticamente para cruzar la calle".

Cuenta su versión

Por su parte, la profesora negó a las autoridades policiales que haya estado hablando por celular al momento del accidente, como señalaron algunos testigos. La mujer indicó a la Policía que habría pisado el acelerador por error y que el celular estaba en su maletera.