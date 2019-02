Hermana de mujer hallada en cilindro revela dato importante tras horrendo crimen (FOTOS)

La hermana de la mujer hallada muerta y quemada dentro de un cilindro en San Juan de Lurigancho apuntó a la pareja de la víctima como el principal sospechoso.

Se trata de José Luis Ramírez Ramírez y para Heydi, su cuñado habría cometido el crimen para cobrar la liquidación de su hermana, quien dejó su trabajo de un momento a otro, tras su desaparición.

Según contó la hermana de Milena Tapullima Magipo, la liquidación era de 10 soles, que no pudo ser cobrado por el hombre porque requerían la presencia de su mujer.

Heydi contó que el sospechoso del crimen llamaba a la familia para que ellos cobren la liquidación y luego se lo giren, sin embargo esto no fue posible.

Embarazada

La hermana de Milena Tapullima Magipo confirmó que la víctima estaba embarazada y que la familia le pedía fotos, pero no le enviaba.

"Manejo esa información y (él) me decía que tenía antojos. Tenía tres meses. Le pedía fotos y no me mandaba nada".

