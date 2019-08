​Hombre y su nueva pareja desfiguran a madre de familia y jueza lo deja en libertad | VÍDEO

Una madre de familia, identificada como Lorena Medina, denunció que fue desfigurada por el papá de su hijo, Moisés Balda (28) quien no actuó solo, sino que la atacó junto a su nueva pareja, Tania Manrique.

Lorena Medina contó con indignación que la jueza Elizabeth Enma Aleman dejó en libertad a su agresor, pese a las heridas que le ocasionó. Además, no es la primera vez que denuncia al sujeto, pues ya lo ha hecho en 3 oportunidades previas.

En su desesperación, Lorena Medina no dudó en dirigirse al mismísimo presidente Martín Vizcarra pues está preocupada pues teme que Moisés Balda la termine por matar.

"Me ha agredido el domingo, me agredió con su actual pareja Tania Manrique. La jueza le dio libertad, ellos me van a matar cómo le pudo dar libertad, siendo mujer como yo. Tengo 3 hijos, soy madre y padre para mis hijos, métanlo preso, escúchame presidente Vizcarra, Ministerio de la Mujer, congresistas, escúchenme, quiero ver preso a este hombre, me va a matar en cualquier momento", dijo.