Identifican a mujer hallada muerta en playa de Ventanilla (VIDEO)

El día miércoles el cuerpo de una mujer fue encontrado en la playa Márquez en Ventanilla, Callao. Y recién ahora se conoce de quién se trata.

Kelly Elisabeth Olivarez Gálvez es natural de Piura y antes de desparecer se movilizaba de Santa Anita a Ventanilla, siendo el último distrito donde ella se encontraba viviendo y trabajando.

"Ella misma nos avisó que estaba regresando a Ventanilla desde Santa Anita, de la casa de su hermana, pero de ahí volvimos a llamar para saber donde estaba y definitivamente estaba apagado en ele teléfono", comentó la prima de la mujer.

El caso aún no termina de investigarse, esto luego que los familiares denunciaron que el año pasado fue víctima de un secuestro cuando se encontraba en la calle. Apareció un día después y ella no recordaba nada, colocó la denuncia pero la Policía no prestó mayor importancia.

Luego de dicho hecho, ella regresa a Piura con su padres y contó que alguien la hostigaba y la llamaba diciéndole "no te olvides de mí, si tú hablas sabes lo que puede pasar".

Según exámenes, la joven murió por asfixia por sumersión y por el momento seguirán haciendo más análisis para conocer lo que pasó. El cadáver de la joven ha sido transportado a Piura para que sus padres le den cristiana sepultura.

