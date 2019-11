Un incendio de gran magnitud acabó con la vida de seis personas, cinco de ellas integrantes de una misma familia. El siniestro se inició la madrugada de ayer, a las 3:50 a.m., en una quinta de la cuadra 4 del jirón Guisse, en el Callao.

Horas antes, Julio César Rejas Vega (29) se había quedado al cuidado de su hija de 7 años y su hijo de 3 años.

“Hace un tiempo que vivía separado de la madre de los niños y, los fines de semana, estaba a cargo de ellos, porque la madre (de los pequeños) trabajaba”, contó un familiar.

Desesperación

Según las primeras diligencias policiales, el fuego se originó por un cortocircuito en la cocina de la vivienda. Rápidamente, las llamas se propagaron por todo el predio de madera y afectaron a las viviendas aledañas.

Los abuelos de los niños, Bernardo Jesús Rejas Soto (66) y Ada María Vega Quintanilla (67) intentaron escapar, pero no pudieron abrir la puerta, contó uno de los deudos. Al igual que ellos, Julio Cesar Rejas quedó atrapado con sus dos hijos. Los cinco perecieron asfixiados y calcinados.

Quien tampoco pudo librarse de las llamas fue Gonzalo Flores Jiménez (84), un inquilino que vivía frente a la casa siniestrada. El resto de moradores se salvó de milagro, como un primo de Rejas, que saltó del techo junto a su hija recién nacida. Según relató, primero sacó de la casa a su esposa convaleciente y regresó por su pequeña.

Peritos de criminalística, de la comisaría del Callao y del Departamento de Investigación de Asuntos Sociales y Delitos contra el Estado del Callao recuperaron los cadáveres calcinados, que quedaron sepultados bajo los escombros, y apoyaron el traslado de estos hacia la morgue del Callao. Hasta el cierre de la edición, eran seis los cuerpos recogidos.

Incendio en el Callao| Foto: Leandro Britto

No obstante, los deudos denunciaron la desaparición de un sexto integrante de la familia. Se trata de Jesús Fernando Rejas Vega (45), quien no les contestaba el teléfono, aunque no sabían si había pasado la noche en la vivienda.

El Departamento de Investigación criminal del Callao se encuentra a cargo de las investigaciones.