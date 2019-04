Abuelito perdió a su esposa en incendio de bus en Fiori: "me deja solo, sin ningún hijo" (VIDEO)

Uno de los sobrevivientes a la tragedia ocurrida en el terminal informal de Fiori reveló cómo fueron los terribles momentos en que el bus interprovincial se incendió la noche del domingo.

El señor Luis Santiago se encontraba en el segundo piso del bus, al lado de su esposa, cuando todo comenzó. Según el hombre, los pasajeros se desesperaron intentando salir del lugar, ya que no solo había fuego sino que las luces se apagaron y el humo rápidamente ingresó.

"Prácticamente la misma gente me botó porque yo estaba en el pasillo, cuando me levanté, la gente comenzó a correr despavorida y el humo ya no dejaba ver", contó Luis Santiago en Día D.

"Siento que me caí, me he caído justo en la escalera, he rodado hasta salir afuera, afuera me he levantado pero no vi a mi esposa salir", agregó.

Desgarradora historia

Luis Santiago buscó a su esposa, identificada como Gloria Collantes, en la lista de heridos, pero no logró encontrarla. Le dijeron que tenía que esperar la identificación de los cadáveres.

"Jamás voy a olvidar este caso, después de 35 años que estuve con mi esposa me deja solo, sin ningún hijo, nada, solito", señaló entre lágrimas.

El señor pidió ayuda para trasladar los restos de su esposa: "Me iré a mi tierra a esperar mi momento, Dios quiere y me jale antes. Los dos somos adultos. Le ruego a las autoridades que mi esposa si ha fallecido, que me la hagan llegar a donde ella y yo hemos vivido".

