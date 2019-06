Delincuentes roban óptica, dueño va a denunciar y policías no lo atienden por ver el partido

El dueño de una óptica fue secuestrado y asaltado en su negocio por venezolanos armados, en Independencia, y policías atendieron su denuncia recién luego de ver un partido de fútbol de la Copa América.

Según denunció Robert Cornelio Rosales (25), dos hampones se hicieron pasar como clientes de su local de Tahuantinsuyo, Independencia.

“Preguntaron por el precio de unas monturas y, de un momento a otro, sacaron sus armas de fuego y me amenazaron. Yo forcejeé con ellos, pero me golpearon y me encerraron en el baño. Me ataron de pies y manos”, recordó.

Los hampones, quienes tienen acento venezolano, permanecieron diez minutos en la óptica y estacionaron un auto cerca de la puerta para evitar que entre algún cliente. Durante ese tiempo, se apoderaron de mercadería y dinero en efectivo, todo valorizado en más de 13 mil soles, refirió la víctima.

Cámaras de seguridad instaladas en los alrededores captaron la fuga de los hampones. Es la segunda vez que Cornelio es víctima de la delincuencia.

“Fui a la comisaría de Tahuantinsuyo a poner la denuncia y encontré a los policías viendo el fútbol. Me tuvieron que atender después de que terminó el partido (de la Copa América)”, subrayó. El joven pidió celeridad en la investigación policial.