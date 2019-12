Esta madrugada, en el distrito de Independencia, los agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperaron el auto que fue robado al hermano de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. El familiar de la titular del Minam había sido atacado horas antes en la jurisdicción de San Martín de Porres.

Manuel Muñoz contó para 90 Matinal que fue interceptado alrededor de la 1:35 a.m. por dos desconocidos cuando salía de la vivienda de su pareja. Indicó que, en un primero momento, los sujetos intentaron ingresar al inmueble, pero tras hurtarle sus pertenencias se percataron de la llave del vehículo, de placa CGU-424, y optaron por llevárselo.

“Salí de la casa, [...] a mi izquierda había un individuo medio sospechoso y cuando veo a mi lado derecho había otro con una pistola apuntándonos a ambos. Nos pidieron celulares, billeteras. Solo uno estaba armado. Entregamos todo y mi pareja entregó su celular. Cuando me comenzaron a revisar encontraron la llave del auto, que estaba estacionado a unos metros. Mientras se subían nos iban apuntando. Todo fue en un poco más de un minuto. [¿Su hermana conoce del hecho?] No, no sabe nada.”, sostuvo.

El auto color plomo fue hallado luego de dos horas en un parque de la zona conocida como Ermitaño Alto, sin ocupantes. La unidad fue llevada hasta la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) en Los Olivos, para las investigaciones respectivas.

Hermano de ministra