Inquilino moroso se niega a pagar alquiler de departamento a anciana que padece cáncer

Una anciana de 87 años denunció a su inquilino Rolly Cadillo Parodi, ingeniero de profesión, de no pagarle el alquiler de su departamento, desde hace más 8 meses. El sujeto debe más 20 mi soles, inclusive él mismo reconoció que no paga la renta, frente a las cámaras de 'Buenos días Perú', calificándolo como algo normal. "Yo no soy un estafador, yo soy un moroso, como todos", expresó.

La dueña, quien padece cáncer de mama, utilizaba el dinero de la renta de su departamento para comprarse las medicinas que necesita. Sin embargo, ahora solo le pide que se retire de la vivienda, pese a que Rolly Cadillo tiene una deuda de más de 20 mil soles.

El contrato del sujeto venció hace un año y medio, y frente a las cámaras de dicho programa, se comprometió a dejar el departamento, pero hasta ahora no lo ha hecho. La vivienda está valorizada en 170 mil dólares.

El hijo de la víctima está intentando desalojar a Rolly Cadillo, acudiendo a todas las citaciones judiciales, pero aún el proceso no da resultado, así que el sujeto sigue viviendo en el departamento junto a su familia.