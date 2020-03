Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto acusado de rociar con gasolina a su expareja e intentar quemarla viva, en San Martín de Porres. De acuerdo al noticiero América Noticias, el intervenido reporta más de diez denuncias por agresión.

El coronel PNP Gino Malaspina, jefe de la Divter Norte, informó que el pasado 7 de marzo Julio César Lazo Risalve había atacado con un cuchilla a la agraviada. “Puse la denuncia y la Policía me dio 24 horas de resguardo”, contó Susana Ruiz Mosquera.

Lazo Risalve fue intervenido en la avenida Zarumilla en San Martín de Porres. “Yo ya había sido amenazada y por eso él estaba merodeando cerca a mi casa. La idea es que se quede detenido y le den la pena que se merece”, agregó la víctima.

Un video difundido por Latina muestra cuando Julio César Lazo brinda su testimonio. Ante las autoridades policiales indicó que él también ha sido agredido por su expareja y negó acoso a la víctima. “En realidad me ha agredido primero y antes me quiso herir con una cuchilla. Hay cortes que me ha hecho. [¿Cuándo terminó su relación?] Desde hace tres semanas atrás”, señaló.

